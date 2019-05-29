2019-05-29T14:31:05+03:00
Общество

В Ноябрьске отметят Международный день соседей

горожанам предлагают объединиться и сделать общее полезное дело
Анна Полякова
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В Ноябрьске отметят Международный день соседей Фото: Администрация НоябрьскаВ Ноябрьске отметят Международный день соседей Фото: Администрация Ноябрьска
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В Ноябрьске субботниками, конкурсами шашлычников, концертами и мастер-классами отметят Международный день соседей. Мероприятия 1 и 2 июня проведут управляющие компании и ТСЖ совместно с местными жителями.

Как пояснили в администрации города, все это для того, чтобы объединиться с соседями и сделать общее полезное дело.

Так, ТСЖ «Дом», обслуживающее жилые объекты на улицах Привокзальной и Транспортной, организует для горожан в первый день лета экологическую акцию. Местным жителям предложат совместными усилиями навести порядок во дворах.

Управляющая организация АО «ВТВК» в микрорайоне Вынгапуровский ждет жителей на масштабную экоакцию и чаепитие. Кроме того, школьникам смогут сочинение «Наш сосед». Награждение авторов лучших работ состоится 3 июня.

2 июня ООО «НЖСК+» в районе жилых домов по пр. Мира проведет конкурс шашлычников, жителей пригласят на чаепитие с пирожками, малышам подарят воздушные шары.

2 июня управляющая компания ООО «Статус 2» организует конкурсные программы, мастер-классы и концертные номера с участием творческих коллективов КСК «Ямал».

Празднование Международного дня соседей на этом не заканчивается, любой ноябрянин в выходные и будние дни может самостоятельно убрать территорию под своим балконом или двор.

ИСТОЧНИК KP.RU

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