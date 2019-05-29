Надымский район в 2019 году потратит на капремонт домов около двухсот миллионов рублей

СЕГОДНЯ 14:17 2019-05-29T14:19:20+03:00

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В Надыме в 2019 году предстоит капитальный ремонт 25 многоквартирных домов. Финансирование осуществляется из трех источников, сообщили в администрации мунициаплитета, это деньги собственников жилья, средства окружного и местного бюджетов - всего в 2019 году предусмотрено около двухсот миллионов рублей.

Список работ и адресов опубликован на официальном сайте администрации Надмыского района. Подрядные организации приступят к выполнению работ по капитальному ремонту многоквартирных домов с 1 июня.

Отремонтируют крыши 18 домов. Капремонт ожидают внутридомовые инженерные системы в пяти домах. Отремонтируют фасад в Лесном, д 10/13, а по Кедровой, 16 заменят все семь лифтов.

Кроме выполнения строительно-монтажных работ за счет средств окружного и местного бюджетов для трех домов в поселке Приозерный и девяти домов в Надыме предусмотрена разработка проектно-сметной документации (это на перспективу).

В поселениях Надымского района также проводятся данные мероприятия. Например, в Пангодах планируется капитальный ремонт внутридомовых инженерных систем по ул. Ленина, д. 1, крышу и фасад отремонтируют по ул. Мира, 5.

ИСТОЧНИК KP.RU