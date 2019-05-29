СЕГОДНЯ 13:54 2019-05-29T14:06:45+03:00

В Новом Уренгое будут судить подростка за покупку наркотиков Фото: Ольга Крыльцова

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В Новом Уренгое перед судом предстанет 17-летний юноша. Его обвиняют в незаконном приобретении наркотиков в крупном размере.

По данным следствия, 7 и 25 марта юноша приобрел для личного употребления запрещенное вещество. Доставал он зелье из закладок в тайниках, расположенных в подъездах жилых домов.

Его задержали полицейские во время оперативно-розыскных мероприятий в тот же день, 25 марта. При личном досмотре у него обнаружили незаконно приобретенные наркотические средства в крупном размере. По словам юного новоуренгойца, он держал при их себе без цели сбыта.

В ходе предварительного следствия юноша полностью признал свою вину и раскаялся. В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, сообщает СУ СКР по ЯНАО.

ИСТОЧНИК KP.RU