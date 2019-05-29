2019-05-29T14:06:45+03:00
Происшествия

В Новом Уренгое будут судить подростка за покупку наркотиков

Юноша полностью признал свою вину и раскаялся
Анна Полякова
Поделиться:
В Новом Уренгое будут судить подростка за покупку наркотиковВ Новом Уренгое будут судить подростка за покупку наркотиковФото: Ольга Крыльцова
Изменить размер текста:

В Новом Уренгое перед судом предстанет 17-летний юноша. Его обвиняют в незаконном приобретении наркотиков в крупном размере.

По данным следствия, 7 и 25 марта юноша приобрел для личного употребления запрещенное вещество. Доставал он зелье из закладок в тайниках, расположенных в подъездах жилых домов.

Его задержали полицейские во время оперативно-розыскных мероприятий в тот же день, 25 марта. При личном досмотре у него обнаружили незаконно приобретенные наркотические средства в крупном размере. По словам юного новоуренгойца, он держал при их себе без цели сбыта.

В ходе предварительного следствия юноша полностью признал свою вину и раскаялся. В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, сообщает СУ СКР по ЯНАО.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Многодетные семьи Нового Уренгоя осмотрели выделенные им земельные участки
Школьники Тазовского отправились на летний отдых в тюменскую «Ребячку»
Власти Нового Уренгоя потребовали демонтировать незаконно установленные баннеры
Ссора двух рецидивистов в Надыме закончилась поножовщиной
В Ноябрьске отметят Международный день соседей
Надымский район в 2019 году потратит на капремонт домов около двухсот миллионов рублей
В Салехарде на зрительницу кинотеатра рухнул потолок
Ямальские профилактологи учат работающих в регионе справляться со стрессами
На Ямале в шестой раз будут вручать литературную премию губернатора
Новоуренгойская прокуратура заблокировала 34 сайта
Салехардцы выбирают, где разместить признание в любви к городу
Предприятия ТЭК будут восстанавливать леса на Ямале гектар за гектар
В Салехарде выявляют нарушителей среди управляющих компаний
В Красноселькупском районе с третьего раза завели дело на черного лесоруба
Детские школы искусств Ямала получат новые музыкальные инструменты
На Ямале ищут лучшего изобретателя и рационализатора
Лесники Ноябрьска подготовились к пожароопасному сезону