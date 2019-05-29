В Салехарде на зрительницу кинотеатра рухнул потолок

СЕГОДНЯ 13:17 2019-05-29T13:22:27+03:00

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В Салехарде во время сеанса в кинотеатре обрушился потолок. Часть навесного покрытия сорвалась и упала прямо на голову зрительнцы. Возмущенная женщина написала об этом инциденте в социальной сети «В Контакте». Пост о происшествии опубликован в группе «Черная метка в Салехарде». Горожанка рассказала, что 26 мая на сеансе «Аладдина» в ОЦНК в 19:30 капала вода с навесного потолка.

В итоге спустя некоторое время разбухший от воды квадрат упал на голову с большой высоты. При этом она уточнила, что капало с потолка по всему залу.

«Будьте осторожны, смотря кино в ОЦНК. Надеюсь, службы примут меры к этой халатности администрации кинотеатра», - высказалась анонимно северянка, добавив, что руководство учреждения, чтобы как-то загладить вину и утешить, вручило три билета на мультик. Однако такая компенсация ее не обрадовала.

Между тем, в учреждении пояснили, что в связи с инцидентом кинозал пришлось закрыть на ремонт, который будет продолжаться около двух недель. В департаменте культуры сообщили, что Окружной центр национальных культур ожидает реконструкция и капремонт.

ИСТОЧНИК KP.RU