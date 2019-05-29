2019-05-29T12:49:33+03:00
Общество

Ямальские профилактологи учат работающих в регионе справляться со стрессами

Уровень психического «выгорания» снизился
Анна Полякова
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Ямальские профилактологи учат работающих в регионе справляться со стрессами Фото: правительсвто ЯНАОЯмальские профилактологи учат работающих в регионе справляться со стрессами Фото: правительсвто ЯНАО
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Трудовые коллективы ямальцев будут обучать справляться со стрессами и недугами. Внедрение корпоративных программ на предприятиях и в учреждениях муниципалитета Надымского района обсудили на заседании координационного совета по охране здоровья граждан.

Реализовываться они будут в рамках нацпроекта «Демография». Главврач Ямальского центра медицинской профилактики Сергей Токарев рассказал о концепции проекта. По его словам, программа направлена на укрепление общественного здоровья, профилактику заболеваний на производстве, формирование культуры питания, снижение потребления алкоголя и табака.

Отдельное внимание при этом уделяется предупреждению профессионального «выгорания». Специалисты Центра разработали коррекционную программу для помощи работающим северянам в случаях психического истощения. Проект помогает научиться управлять эмоциями и развить свои внутренние ресурсы.

В некоторых трудовых коллективах прошли уже тренинги. Несколько сеансов - и уровень психического «выгорания» снизился, а настроение и самочувствие сотрудников улучшились, они научились справляться со стрессовыми ситуациями.

Между тем, сообщили в департаменте здравоохранения ЯНАО, врачи Центра регулярно, выезжая на предприятия, проводят обследования работников на аппаратно-программном комплексе, выявляют уровень риска заболеваний, отслеживают показатели здоровья в динамике.

ИСТОЧНИК KP.RU

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