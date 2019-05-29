СЕГОДНЯ 12:15 2019-05-29T12:20:27+03:00

На Ямале в шестой раз будут вручать литературную премию губернатора Фото: yanao.ru

Претендентами могут быть не только жители региона

Изменить размер текста: A A

На Ямале объявили сбор заявок на литературную премию губернатора. Конкурс будет проводиться в шестой раз по четырём номинациям: «Художественная и документальная проза», «Поэзия», «Краеведение», «Дебют».

Напомним, литературная премия учреждена в арктическом регионе в 2012 году. Конкурс проводится один раз в два года. Он направлен на поощрение талантливых авторов, популяризацию произведений современной литературы, поддержку чтения.

Участвовать в нём могут как ямальские авторы, так и авторы, произведения которых тематически связаны с округом. Произведения должны быть опубликованы или обнародованы в течение двух предшествующих лет.

Документы и материалы на конкурс принимаются с 1 июня по 1 августа 2019 года. Представить кандидатов могут творческие союзы и объединения писателей, общественные организации, учреждения в сфере литературы, культуры, искусства, науки, издательской деятельности, органы госвласти и местного самоуправления региона. В номинации «Дебют» допускается самовыдвижение, сообщает правительство ЯНАО.

ИСТОЧНИК KP.RU