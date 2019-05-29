2019-05-29T11:50:46+03:00
Происшествия

Новоуренгойская прокуратура заблокировала 34 сайта

Интернет-ресурсы содержали экстремистские материалы
Анна Полякова
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Новоуренгойская прокуратура закрыла доступ к сайтам с информацией экстремистского содержания. Заблокировать пришлось 34 интернет-ресурсов.

Как сообщили в региональном ведомстве, при проведении мониторинга Сети были обнаружены сайты, на которых в открытом доступе размещены материалы, признанные на основании решения суда экстремистскими.

При том в соответствии с ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности» на территории РФ распространение таких материалов запрещено.

В связи с этим прокуратура Нового Уренгоя направила в Управление Роскомнадзора по Тюменской области, ХМАЮ-Югре и ЯНАО соответствующую информацию для ограничения доступа к выявленным сайтам.

ИСТОЧНИК KP.RU

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