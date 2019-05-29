Салехардцы выбирают, где разместить признание в любви к городу

СЕГОДНЯ 11:41 2019-05-29T11:42:47+03:00

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Жители ямальской столицы определяют места установки инсталляций «Я люблю Салехард». Совсем немного времени остается до завершения голосования на портале «Живем на Севере». В результате и выяснится, где же появятся арт-объекты.

Как сообщили в администрации окружного центра, в связи с низкой активностью горожан, срок голосования продлен до 7 июня. После решения, которое будет принято по итогам голосования, в городе появятся две инсталляции «Я люблю Салехард». Это довольно крупные конструкции большие: 1,5 метра в высоту и 2,8 в длину.

На выбор жителям предложено 4 территории: площадь МРК «Полярис», сквер «Северный олень», территория у крытого рынка «Дары Ямала» и главная площадь города. На данный момент в голосовании побеждают площади у Поляриса и Геолога.

Кроме того, для тех, кто не согласен с предложенными идеями, есть уникальная возможность предложить свой вариант. Это можно сделать в комментариях к пятому варианту ответа «Иной объект».

ИСТОЧНИК KP.RU