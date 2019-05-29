СЕГОДНЯ 11:06 2019-05-29T11:09:30+03:00

Предприятия ТЭК будут восстанавливать леса на Ямале гектар за гектар Фото: yanao.ru

В 2019 году состоятся опытно-промышленные разработки на участках небольшой площади

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Новую обязанность предприятий ТЭК обсудили первый замгубернатора ЯНАО Алексей Ситников и гендиректор АО «Газпромнефть- Ноябрьскнефтегаз» Александр Шушаков. Рабочая встреча состоялась 28 мая на базе Ноябрьского лесхоза – филиала ОАУ «Леса Ямала».

С 1 января вступило в силу положения федерального закона о компенсационном лесовосстановление. В течение года после рубки придутся восстанавливать леса на площади, равной площади вырубленных лесных насаждений, - «гектар за гектар», пояснили в правительстве ЯНАО.

Участники встречи пришли к взаимопониманию в обеспечении предприятий ТЭК районированным местным посадочным материалом, гарантирующим эффективность лесовосстановления. Обсуждались также особенности применения посадочного материала с открытой или закрытой корневой системой в природно-климатических условиях Ямала.

В итоге договорились о проведении в 2019 году опытно-промышленной разработки на участках небольшой площади (до 30 га), с сопровождением ведущих научных учреждений лесотехнического профиля.

Также участники встречи отметили необходимость внесения в действующее законодательство изменений, чтобы адаптировать порядок и сроки выполнения работ в соответствии с климатической спецификой региона, сообщает правительство ЯНАО.

Решено создать рабочую группу для выработки предложений по вопросам компенсационного лесовосстановления.

ИСТОЧНИК KP.RU