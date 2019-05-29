2019-05-29T10:50:20+03:00
Общество

В Салехарде выявляют нарушителей среди управляющих компаний

Работа УК на еженедельном контроле городских властей
Анна Полякова
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В Салехарде выявляют нарушителей среди управляющих компаний Фото: salekhard.orgВ Салехарде выявляют нарушителей среди управляющих компаний Фото: salekhard.org
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В Салехарде проходят рейды по выявлению нарушений содержания общего имущества многоквартирных домов ямальской столицы. Как сообщили в администрации города, на этот раз специалисты проверили качество работ и услуг, которые оказывают «ЖК Возрождение» и «Стройжилсервис».

Недочетов в управлении дома № 31 на улице Зои Космодемьянской не выявлено. Затем проверили дворовые территории домов по улице Артеева, 21, Артеева, 24. По данным адресам были зафиксированы нарушения в части содержания общего имущества. Доступ на чердачные помещения не ограничен, отсутствовали информационные доски и крышки на распределительных коробках сетей электроснабжения. Все нарушения зафиксированы и будут переданы в надзорные органы для устранения.

Такие рейды сотрудники администрации проводят еженедельно. Городские власти просят салехардцев не оставаться равнодушными и сообщать о фактах нарушений в свою управляющую организацию или по телефону – 4-18-99.

ИСТОЧНИК KP.RU

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