2019-05-29T10:32:32+03:00
Происшествия

В Красноселькупском районе с третьего раза завели дело на черного лесоруба

Материальный ущерб составил более 100 тысяч рублей
Анна Полякова
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В Красноселькупском районе местному жителю грозит четыре года лишения свободы за незаконную вырубку леса.

Как сообщил в прокуратуре ЯНАО, сам инцидент произошел еще в июле 2018 года, однако в суд уголовное дело направлено только в мае 2019 года.

- Несмотря на наличие достаточных данных, свидетельствующих о совершении преступления, органом дознания полиции трижды принимались незаконные решения об отказе в возбуждении уголовного дела, которые отменены надзирающим прокурором, - сообщили в региональном ведомстве.

Известно, что в июле 2018 года в ОМВД России по Красноселькупскому району поступило сообщение начальника участкового лесничества, согласно которому в ходе рейдового осмотра выявлен факт незаконной рубки лесных насаждений.

Материальный ущерб в сумме более 100 тысяч рублей, причиненный Российской Федерации уничтожением лесных насаждений, возмещен обвиняемым в добровольном порядке на стадии предварительного следствия.

ИСТОЧНИК KP.RU

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