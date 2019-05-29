2019-05-29T10:04:48+03:00
Общество

Детские школы искусств Ямала получат новые музыкальные инструменты

в Лабытнанги, Новый Уренгой, Муравленко, Надым, Приуральского района поступят одиннадцать пианино
Анна Полякова
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Детские школы искусств Ямала получат новые музыкальные инструменты Фото: pixabay.comДетские школы искусств Ямала получат новые музыкальные инструменты Фото: pixabay.com
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В ямальские детские школы искусств придут новые музыкальные инструменты. Автономный округ вошёл в число регионов, куда планируются поставки одиннадцати пианино отечественного производства, сообщили в департаменте культуры ЯНАО

Оснащение образовательных учреждений в сфере культуры такими инструментами предусмотрено мероприятиями национального проекта «Культура», пояснили в региональном ведомстве.

Инструменты фабрики роялей и пианино «Аккорд» уже поступают в детские школы искусств городов Лабытнанги, Новый Уренгой, Муравленко, Надым, Приуральского района.

Поставки осуществляется в рамках исполнения поручения Президента Российской Федерации, исполнителями программы являются Минпромторг России и Минкультуры России.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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