Детские школы искусств Ямала получат новые музыкальные инструменты
В ямальские детские школы искусств придут новые музыкальные инструменты. Автономный округ вошёл в число регионов, куда планируются поставки одиннадцати пианино отечественного производства, сообщили в департаменте культуры ЯНАО
Оснащение образовательных учреждений в сфере культуры такими инструментами предусмотрено мероприятиями национального проекта «Культура», пояснили в региональном ведомстве.
Инструменты фабрики роялей и пианино «Аккорд» уже поступают в детские школы искусств городов Лабытнанги, Новый Уренгой, Муравленко, Надым, Приуральского района.
Поставки осуществляется в рамках исполнения поручения Президента Российской Федерации, исполнителями программы являются Минпромторг России и Минкультуры России.
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ИСТОЧНИК KP.RU