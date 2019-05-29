2019-05-29T09:49:09+03:00
Общество

На Ямале ищут лучшего изобретателя и рационализатора

Победителя конкурса назовут в феврале 2010 года
Анна Полякова
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На Ямале ищут лучшего изобретателя и рационализатора Фото: yanao.ruНа Ямале ищут лучшего изобретателя и рационализатора Фото: yanao.ru
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На Ямале дали старт конкурсу «Лучший изобретатель и рационализатор ЯНАО». О его начале объявил департамент экономики автономного округа.

Ежегодно с 2009 года состязания проводятся для стимулирования творческого потенциала учёных, изобретателей и инженерно-технических работников Ямала, поощрения научных разработок, применимых в геологоразведке и добыче энергоресурсов, арктических мегапроектах.

В 2018 году лучшие проекты северян в сфере новых изобретений и инноваций были связаны с повышением конкурентоспособности топливо-энергетических предприятий. Суть проектов – в совершенствовании механики применяемых технологий и цифровизации процессов. Участниками и победителями стали инженеры и IT-специалисты и мастера комплексной автоматизации добывающих предприятий, преподаватели средних специальных учебных заведений Ямала.

Лучших изобретателей объявят в феврале 2020 года. Заявки принимаются до 31 декабря 2019 года, рассказали в правительстве ЯНАО.

ИСТОЧНИК KP.RU

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