Лесники Ноябрьска подготовились к пожароопасному сезону

СЕГОДНЯ 09:27 2019-05-29T09:32:36+03:00

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Все лесные пожары, как правило, начинаются после выходных. Эту особенность подчеркнул первый замгубернатора ЯНАО Алексей Ситников на встрече с производственным коллективом Ноябрьского лесхоза и сотрудниками Ноябрьского лесничества.

Во время подготовки к пожароопасному сезону, заметил он, в работе с населением важна пропаганда бережного отношения к лесу.

На встрече 28 мая говорилось, что регион в рамках межсубъектного взаимодействия предварительно договорился о сотрудничестве с соседями – Югрой, Тюменью, Свердловской областью, а также Авиалесоохраной. Впервые встали на ежесуточный мониторинг Рослесинфоргом отдельных территорий.

В рамках госзадания Ноябрьским лесхозом предстоит создать почти 70 км противопожарных минерализованных полос и обновить почти 100 км уже имеющихся. Кроме того, в рамках лесовосстановления предстоит минерализовать почву на площади 300 га и произвести рубки ухода за лесом на площади 10 га.

В этом году на Ямале планируется обновить парк патрульных автомобилей, три из десяти автомобилей УАЗ «Патриот» будут направлены в Ноябрьское лесничество. С 15 мая пункт диспетчерского управления Ноябрьского лесхоза перешёл на круглосуточный режим работы, сообщает правительство ЯНАО.

ИСТОЧНИК KP.RU