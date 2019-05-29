2019-05-29T09:18:59+03:00
Общество

Союз оленеводов Ямала займется уборкой тундры

Экологическая акция пройдет по маршрутам каслания оленей
Анна Полякова
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Союз оленеводов Ямала займется уборкой тундры Фото: 89.mchs.gov.ruСоюз оленеводов Ямала займется уборкой тундры Фото: 89.mchs.gov.ru
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Союз оленеводов ЯНАО в июне начнет уборку тундры в Тазовском районе. Общественники выйдут на экологическую акцию сразу после схода снега и завершат, когда в регионе начнутся метели. Уборку от строительного мусора и бытовых отходов проведут на маршрутах каслания оленей в Гыданской, Антипаютинской и Тазовской тундре.

Для оленей опасны битые бутылки, обломки металлических конструкций и химреагенты, которые олени принимают за кормовые добавки, пояснили в администрации Тазовского района. Акция поможет минимизировать риски получения травм оленями и сделает пастбища чище.

Общественники предлагают профильным органам исполнительной власти заняться вопросом открытия на факториях приемных пунктов твердых бытовых отходов. Фактории расположены на пути каслания стад, и оленеводы смогут сдавать в пунктах собранный в пути мусор. Стимулировать участие в акции также может установление оплаты за сданный мусор.

ИСТОЧНИК KP.RU

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