В Салехарде выясняют причину пожара в гриль-домике
Возгорание началось с крыши центрального домика
В Салехарде выясняют причину пожара в гриль-домике Фото: 89.mchs.gov.ru
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В Салехарде полыхал гриль-домик на улице Набережная. Сообщение о возгорании поступило 28 мая в 19 часов 57 минут.
По предварительным данным, пожар возник на крыше центрального домика, пояснили в ГУ МЧС России по ЯНАО. Через 23 минуты пожар ликвидировали. В тушении огня были задействованы восемь человек личного состава, в распоряжении которых было три единицы спецтехники МЧС.
Огнем повреждена кровля на площади 3 квадратных метров. Причина пожара в одном из излюбленных мест досуга горожан и ущерб устанавливаются, отметили в региональном ведомстве.
ИСТОЧНИК KP.RU