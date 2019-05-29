2019-05-29T09:06:17+03:00
Происшествия

В Салехарде выясняют причину пожара в гриль-домике

Возгорание началось с крыши центрального домика
Анна Полякова
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В Салехарде выясняют причину пожара в гриль-домике Фото: 89.mchs.gov.ruВ Салехарде выясняют причину пожара в гриль-домике Фото: 89.mchs.gov.ru
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В Салехарде полыхал гриль-домик на улице Набережная. Сообщение о возгорании поступило 28 мая в 19 часов 57 минут.

По предварительным данным, пожар возник на крыше центрального домика, пояснили в ГУ МЧС России по ЯНАО. Через 23 минуты пожар ликвидировали. В тушении огня были задействованы восемь человек личного состава, в распоряжении которых было три единицы спецтехники МЧС.

Огнем повреждена кровля на площади 3 квадратных метров. Причина пожара в одном из излюбленных мест досуга горожан и ущерб устанавливаются, отметили в региональном ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU

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