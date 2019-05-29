В Ноябрьске готовятся к масштабному ремонту автодорог
В Ноябрьске первый замгубернатора ЯНАО Алексей Ситников ознакомился с состоянием улично-дорожной сети города 28 мая. На совещании, которое прошло в ходе рабочей поездки, он подчеркнул, что в этом 2019 году есть возможность направить дополнительные средства на улучшение дорог, поэтому необходимо ускорить и выполнить подготовительные мероприятия к сезону 2020 года.
В этом году в Ноябрьске за счёт окружных средств запланирована масштабная работа по ремонту, реконструкции и благоустройству 6,5 км автодорог. Изменений ждут четыре участка: главная дорога в промышленной части города, так называемый третий проезд, путепровод, мост через реку Нанк-Пёх и улица Муравленко.
Участники встречи осмотрели объекты, которые планируются к ремонту и реконструкции. Градоначальник Ноябрьска Алексей Романов отметил, что благодаря региональным средствам, в этом году в городе займутся ремонтом улицы Муравленко и третьего проезда на промышленной зоне.
- Мы изыщем деньги в городском бюджете и отремонтируем перекрёсток на пересечении улицы Холмогорской и проспекта Мира, тротуар на проспекте Мира со стороны, где расположены социальные учреждения, - заявил глава города.
Напомним, в этом году запланировано отремонтировать также 13 км региональной трассы «Подъезд к г. Ноябрьск», отдельных участков трассы Ноябрьск – Вынгапуровский.
ИСТОЧНИК KP.RU