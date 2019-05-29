2019-05-29T08:26:08+03:00
Общество

Жители Пуровска выберут дизайн-проект хоккейного корта

Высказать свое мнение северяне смогут во время общественных обсуждений
Анна Полякова
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Жители Пуровска выберут дизайн-проект хоккейного корта Фото: puradm.ruЖители Пуровска выберут дизайн-проект хоккейного корта Фото: puradm.ru
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Жители Пуровского района во время общественных обсуждений выберут дизайн-проект благоустройства хоккейного корта. Высказать свое мнение все делающие могут на встрече 30 мая в 18 часов у здания железнодорожного вокзала. Как отметили в администрации муниципалитета, в случае плохой погоды обсуждения пройдут в ДК «Пуровчанин».

С вариантами разработанных дизайн-проектов можно ознакомиться на сайте МО Пуровское в разделе «Комфортная городская среда».

К слову, в этом году в Пуровске благоустроят восемь дворовых и одну общественную территорию: «Сквер Первопроходцам Ямала». После разработки дизайн-проектов жители поселка определили очередность строительства, отдав приоритет скверу.

Сквер будет располагаться вблизи железнодорожного перрона в районе памятника «Первопроходцам Ямала». Пока эта территория практически не используется, большая ее часть вообще не благоустроена.

- В последние годы в Пуровске активно возводят спортивные и детские площадки, однако мест для спокойного семейного отдыха в муниципалитете пока нет. Сквер будет являться лицом муниципалитета, так как расположен на главной дороге при въезде в поселок и виден из проезжающих поездов, - отметил глава муниципалитета Владимир Никитин.

ИСТОЧНИК KP.RU

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