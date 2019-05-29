Погода на Ямале 29 мая: дожди при западном ветре

СЕГОДНЯ 06:16 2019-05-29T06:16:56+03:00

Изменить размер текста: A A

В среду, 29 мая, по прогнозам метеорологов, в Салехарде +7 градусов, малооблачно, в первой половине дня - дождь. Ветер северный 7 м/с.

В Ноябрьске +17 градусов, малооблачно, дождь, ветер западный 8 м/с.

В Новом Уренгое +11 градусов, пасмурно, вечером начнется дождь, ветер юго-западный 2 м/с.

В Надыме +9 градусов, пасмурно, дождь будет идти весь день, ветер западный 2 м/с.

В Губкинском +17 градусов, пасмурно, во второй половине дня - дождь, ветер юго-западный 7 м/с.

В Тарко-Сале +17 градусов, переменная облачность, во второй половине дня - дождь, ветер юго-западный 6 м/с.

В Муравленко +13 градусов, пасмурно, дождь, западный ветер 8 м/с.

В Лабытнанги +6 градус, облачно, утром пройдет дождь, ветер северный 6 м/с.

ИСТОЧНИК KP.RU