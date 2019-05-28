Мошенник у ноябрянина выманил 150 тысяч фотографией мотоцикла
Житель Ноябрьска стал жертвой мошенничества, поверив в порядочность интернет-продавца. Мужчина на одном из сайтов нашел объявление о продаже мотоцикла. Связавшись с предполагаемым продавцом и обговорив детали сделки, ноябрянин перевел на номер банковской карты неизвестного денежные средства в сумме 150 тысяч рублей за приобретаемый им байк.
После этого, чтобы уточнить срок доставки, ямалец неоднократно пытался связаться с продавцом, но телефон его не отвечал. Мотоцикл до настоящего времени не доставлен, денежные средства не возвращены.
Уголовное дело возбудили по статье УК РФ «Мошенничество», сообщает УМВД России по Ямало-Ненецкому автономному округу.
ИСТОЧНИК KP.RU