Мошенник у ноябрянина выманил 150 тысяч фотографией мотоцикла

СЕГОДНЯ 16:20 2019-05-28T16:29:02+03:00

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Житель Ноябрьска стал жертвой мошенничества, поверив в порядочность интернет-продавца. Мужчина на одном из сайтов нашел объявление о продаже мотоцикла. Связавшись с предполагаемым продавцом и обговорив детали сделки, ноябрянин перевел на номер банковской карты неизвестного денежные средства в сумме 150 тысяч рублей за приобретаемый им байк.

После этого, чтобы уточнить срок доставки, ямалец неоднократно пытался связаться с продавцом, но телефон его не отвечал. Мотоцикл до настоящего времени не доставлен, денежные средства не возвращены.

Уголовное дело возбудили по статье УК РФ «Мошенничество», сообщает УМВД России по Ямало-Ненецкому автономному округу.

ИСТОЧНИК KP.RU