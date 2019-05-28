Ямальские студенты отправятся на этап Всероссийской лиги дебатов среди регионов УрФО
На этап Всероссийской лиги дебатов среди регионов УрФО отправится команда из Пуровского района. Финал регионального этапа для студентов Ямала прошёл в онлайн-режиме в понедельник, 27 мая. Будущие специалисты будут имитировать дебаты в парламенте.
В отборочном этапе, который состоялся 26 мая, отстаивали свою позицию 15 команд из Ноябрьска, Салехарда, Муравленко, Нового Уренгоя, Надымского, Приуральского и Пуровского районов. Впервые в округе это мероприятие прошло в онлайн-формате.
Самой убедительной в аргументации оказалась команда из Пуровского района «Легион разума». Они и примут участие в окружном этапе, который пройдет в Челябинске осенью. Его победители и призёры отправятся на финал «Всероссийской лиги дебатов» в ноябре, сообщает правительство ЯНАО.
ИСТОЧНИК KP.RU