Ямальские студенты отправятся на этап Всероссийской лиги дебатов среди регионов УрФО

СЕГОДНЯ 16:04 2019-05-28T16:09:13+03:00

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На этап Всероссийской лиги дебатов среди регионов УрФО отправится команда из Пуровского района. Финал регионального этапа для студентов Ямала прошёл в онлайн-режиме в понедельник, 27 мая. Будущие специалисты будут имитировать дебаты в парламенте.

В отборочном этапе, который состоялся 26 мая, отстаивали свою позицию 15 команд из Ноябрьска, Салехарда, Муравленко, Нового Уренгоя, Надымского, Приуральского и Пуровского районов. Впервые в округе это мероприятие прошло в онлайн-формате.

Самой убедительной в аргументации оказалась команда из Пуровского района «Легион разума». Они и примут участие в окружном этапе, который пройдет в Челябинске осенью. Его победители и призёры отправятся на финал «Всероссийской лиги дебатов» в ноябре, сообщает правительство ЯНАО.

ИСТОЧНИК KP.RU