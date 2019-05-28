2019-05-28T15:45:13+03:00
Происшествия

Ноябрянин помог деньгами аферисту, обознавшись в соцсети

Мужчина не подозревал, что страница его знакомого взломана
Анна Полякова
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Ноябрянин помог деньгами аферисту, обознавшись в соцсетиНоябрянин помог деньгами аферисту, обознавшись в соцсетиФото: Ольга Крыльцова
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Житель Ноябрьска проявил отзывчивость и в то же время неосмотрительность. В результате попался на уловку мошенника. Аферист действовал по известной схеме.

Ямальцу пришло сообщение от его знакомого, в котором тот просил в долг денег. Не убедившись в своей безопасности и не созвонившись с приятелем, мужчина тут же перевел 5 тысяч рублей на указанный номер банковской карты. Только после этого он узнал, что страница его знакомого взломана, а деньги он переводить не просил.

По данному факту сотрудники полиции возбудили уголовное дела по статье УК РФ «Мошенничество», сообщает УМВД России по Ямало-Ненецкому автономному округу.

Полиция обращается к ямальцам с просьбой быть бдительными, не поддаваться на уловки мошенников, не перечислять денежные средства незнакомым лицам.

ИСТОЧНИК KP.RU

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