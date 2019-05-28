Новоуренгойские байкеры и автоинспекторы открыли мотосезон
В Новом Уренгое представители мотоклуба «Ночные волки», автомобильное сообщество «AutoLife89», а также свободные мотолюбители открыли мотосезон. Байкеры вручали листовки со словами: «Водитель, осторожно! Человек на мотоцикле тоже хочет жить!».
Так сообщество мотолюбителей и полицейские в течение дня напоминали о наступлении сезона двухколесного транспорта и активного появления мотоциклистов на дорогах города.
Со словами поздравления выступили глава администрации города Иван Костогриз и замгубернатора Андрей Воронов. После слов напутствия и пожеланий колонна байкеров проследовала по ранее разработанному маршруту до городской площади Победы. Там участники открытия мотосезона традиционно возложили цветы.
В свою очередь, Госавтоинспекция обращается к владельцам мототранспорта с убедительной просьбой быть предельно внимательными на дорогах, всегда использовать мотошлемы, применять остальную специальную защитную экипировку, ни в коем случае не нарушать правила дорожной безопасности, соблюдать безопасный скоростной режим и правила маневрирования, сообщает УГИБДД УМВД России по ЯНАО.
ИСТОЧНИК KP.RU