2019-05-28T15:46:31+03:00
Общество

Новоуренгойские байкеры и автоинспекторы открыли мотосезон

Горожанам вручали листовки со словами: «Человек на мотоцикле тоже хочет жить!»
Анна Полякова
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Новоуренгойские байкеры и автоинспекторы открыли мотосезон Фото: 89.мвд.рфНовоуренгойские байкеры и автоинспекторы открыли мотосезон Фото: 89.мвд.рф
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В Новом Уренгое представители мотоклуба «Ночные волки», автомобильное сообщество «AutoLife89», а также свободные мотолюбители открыли мотосезон. Байкеры вручали листовки со словами: «Водитель, осторожно! Человек на мотоцикле тоже хочет жить!».

Так сообщество мотолюбителей и полицейские в течение дня напоминали о наступлении сезона двухколесного транспорта и активного появления мотоциклистов на дорогах города.

Со словами поздравления выступили глава администрации города Иван Костогриз и замгубернатора Андрей Воронов. После слов напутствия и пожеланий колонна байкеров проследовала по ранее разработанному маршруту до городской площади Победы. Там участники открытия мотосезона традиционно возложили цветы.

В свою очередь, Госавтоинспекция обращается к владельцам мототранспорта с убедительной просьбой быть предельно внимательными на дорогах, всегда использовать мотошлемы, применять остальную специальную защитную экипировку, ни в коем случае не нарушать правила дорожной безопасности, соблюдать безопасный скоростной режим и правила маневрирования, сообщает УГИБДД УМВД России по ЯНАО.

ИСТОЧНИК KP.RU

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