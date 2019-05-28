2019-05-28T15:05:53+03:00
Общество

Юные ямальские артисты участвуют в международном фестивале «Содружество Артек»

Регион представят коллективы из Надыма и Муравленко
Анна Полякова
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Юные ямальские артисты участвуют в международном фестивале «Содружество Артек» Фото: правительство ЯНАОЮные ямальские артисты участвуют в международном фестивале «Содружество Артек» Фото: правительство ЯНАО
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Ямальские коллективы участвуют в международном фестивале детского и юношеского творчества «Содружество Артек». Юные артисты, танцоры, певцы, инструменталисты со съедутся со всей России и стран зарубежья.

Ямал на нём представляют образцовый коллектив дополнительного художественного образования детский хор «Вдохновение» из Надыма, а также вокальный ансамбль «Камертон», образцовый хореографический ансамбль «Арабеск», образцовый ансамбль народной песни «Веселуха» и образцовый ансамбль танца «Радуга» из Муравленко.

На фестивале выступят детские и юношеские коллективы, будут работать выставки, пройдут театрализованные представления и концертные программы, приуроченные к празднованию международного дня друзей 9 июня, Дня России 12 июня и дня рождения Артека, который отмечается 16 июня. Запланировано проведение мастер-классов и творческих мастерских.

ИСТОЧНИК KP.RU

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