Безработный ноябрянин заплатил мошенникам за ускоренное обучение

СЕГОДНЯ 14:38 2019-05-28T14:40:03+03:00

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В Ноябрьске возбудили уголовное дело о мошенничестве, жертвой которого стал безработный горожанин.

В полиции мужчина рассказал, что на интернет-сайтах просматривал объявления с предложениями о трудоустройстве. Найдя подходящую вакансию, ноябрянин отправил свое резюме на электронную почту, указанную в объявлении.

Чуть позже он получил письмо, в котором сообалось, что для трудоустройства необходимо пройти курсы допуска для получения возможности работать в данной сфере. Тут же прилагалась информация о том, где можно пройти ускоренное обучение и получить необходимые допуски.

Ямалец поспешил оформить заявку. Он оплатил полную стоимость за обучение, переведя 15 600 рублей, однако до настоящего времени документы не доставлены, на телефонные звонки никто не отвечает, сообщает УМВД России по Ямало-Ненецкому автономному округу.

ИСТОЧНИК KP.RU