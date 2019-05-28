Этномир предложил открыть ямальское представительство на территории парка-музея
Самый большой этнографический парк-музей России выразил заинтересованность в открытии ямальского представительства.
Четверо предпринимателей и трое представителей общин с Ямала, имеющие опыт в организации и работе в этнотуризме, а также в производстве традиционной сувенирной продукции, посетят бизнес-тренинг в этнографическом парке-музее «Этномир». Он расположен в деревне Петрово Калужской области. Пройдёт мероприятие с 30 мая по 1 июня.
Дирекция Этномира вручит ямальской делегации официальное приглашение о создании на его территории представительства арктического региона.
Отметим, на его территории представлены красота и многообразие культур народов России и всего мира через архитектуру, национальную кухню, ремёсла, традиции и быт разных стран.
Каждой территории отведён своеобразный культурный заповедник – этнодвор. Предприниматели из всех регионов России открывают свои этнодворы, где оказывают услуги и продают товары со спецификой своей культуры и традиций.
Участников бизнес-тренинга ждут теоретические и практические занятия, которые помогут им в развитии своего бизнеса.
ИСТОЧНИК KP.RU