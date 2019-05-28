Этномир предложил открыть ямальское представительство на территории парка-музея

СЕГОДНЯ 13:59 2019-05-28T14:10:11+03:00

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Самый большой этнографический парк-музей России выразил заинтересованность в открытии ямальского представительства.

Четверо предпринимателей и трое представителей общин с Ямала, имеющие опыт в организации и работе в этнотуризме, а также в производстве традиционной сувенирной продукции, посетят бизнес-тренинг в этнографическом парке-музее «Этномир». Он расположен в деревне Петрово Калужской области. Пройдёт мероприятие с 30 мая по 1 июня.

Дирекция Этномира вручит ямальской делегации официальное приглашение о создании на его территории представительства арктического региона.

Отметим, на его территории представлены красота и многообразие культур народов России и всего мира через архитектуру, национальную кухню, ремёсла, традиции и быт разных стран.

Каждой территории отведён своеобразный культурный заповедник – этнодвор. Предприниматели из всех регионов России открывают свои этнодворы, где оказывают услуги и продают товары со спецификой своей культуры и традиций.

Участников бизнес-тренинга ждут теоретические и практические занятия, которые помогут им в развитии своего бизнеса.

ИСТОЧНИК KP.RU