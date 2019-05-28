2019-05-28T13:42:23+03:00
Экономика

На Ямале к посадке картофеля приступят в первой декаде июня

Площадь пропашных земель около 80 га
Анна Полякова
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На Ямале к посадке картофеля приступят в первой декаде июня Фото: правительство ЯНАОНа Ямале к посадке картофеля приступят в первой декаде июня Фото: правительство ЯНАО
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На Ямале в первой декаде июня начнется посевная кампания. На полях окончательно сойдёт снег, достаточно прогреется почва – тогда и приступят к посадке картофеля.

Предприятия полностью обеспечены семенным материалом – всего под посадку закуплено более 60 тонн семян картофеля. Их традиционно закупают в предпосевной период – в основном, в сертифицированных семеноводческих хозяйствах Тюменской области. На Ямале используются раннеспелые сорта картофеля с коротким периодом вегетации – в среднем 70 дней, такие как «гала», «розара», «рокко», «беллароза» и «аризона».

Площадь пропашных земель в округе – на прошлогоднем уровне - около 80 га. Из них за сельскохозяйственными предприятиями – 36 га, остальное – в хозяйствах населения.

В минувшем году, несмотря на затяжную весну, ямальские предприятия получили 340 тонн картофеля, что на 90 тонн больше, чем в 2017 году. С учётом личных подсобных хозяйств урожай составил 850 тонн.

Помимо картофеля, на Ямале возделывают овощи открытого и закрытого грунта. В минувшем году капусты, моркови, свёклы, а также огурцов и томатов выращено около 130 тонн.

Как отметили в правительстве ЯНАО, ежегодно арктическим растениеводам из окружного бюджета частично возмещаются расходы на производство картофеля и овощей – субсидии предусмотрены подпрограммой «Развитие растениеводства».

ИСТОЧНИК KP.RU

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