Жители Салехарда могут предложить летнее развлечение городского масштаба

СЕГОДНЯ 13:21 2019-05-28T13:27:31+03:00

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Жители Салехарда могут сами выбрать городские мероприятия, которые они хотели бы посетить летом. Традиционный опрос начался на портале «Живем на Севере». У салехардцев есть около месяца, чтобы подумать и предложить свои идеи по организации летнего отдыха в столице Ямала.

Как сообщили в администрации города, идеи, одобренные горожанами, будут включены в план мероприятий межведомственного проекта «Лето-2019». В мэрии отметили, что проект реализуется без дополнительного финансирования.

Если жителями города будут предложены варианты, которые потребуют финансовых затрат, то реализовать их будет невозможно.

ИСТОЧНИК KP.RU