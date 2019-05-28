В Новом Уренгое становятся популярными «Бабушки на прокат»

СЕГОДНЯ 12:55 2019-05-28T13:01:30+03:00

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В Новом Уренгое продолжают реализовывать проект «Бабушка на прокат». Как сообщили в администрации города, накануне бабушки-волонтеры Центра социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов посетили детский сад «Елочка».

Детям бабушки рассказали об удивительном мире одного из морских обитателей – дельфинов. Вместе с малышами посмотрели мультфильм и обсудили его смысл с детьми. Потом с удовольствием разгадывали загадки. Дошколята под руководством бабушек научились изготавливать браслеты дружбы из шерстяных ниток. Подобные встречи будут продолжены, решено в мэрии.

Напомним, данный проект направлен на создание у людей старшего поколения чувства востребованности, для укрепления духовной связи между разными поколениями, а именно: между пожилыми новоуренгойцами и детьми детских садов.

ИСТОЧНИК KP.RU