2019-05-28T12:34:18+03:00
Спорт

Ямальская пятиборка завоевала серебро на этапе Кубка мира в Праге

Гульназ Губайдуллина ждет Олимпийских игр и чемпионатов мира
Анна Полякова
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Ямальская пятиборка завоевала серебро на этапе Кубка мира в Праге Фото: Федерации современного пятиборья РоссииЯмальская пятиборка завоевала серебро на этапе Кубка мира в Праге Фото: Федерации современного пятиборья России
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Россиянка Гульназ Губайдуллина из ЯНАО завоевала серебряную медаль на четвертом этапе Кубка мира по современному пятиборью, который проходит в Праге.

- Я очень счастлива, - сказала после финиша Гульназ - Все дисциплины я сегодня сделала очень хорошо. Сезон проходит нормально, я довольна этим результатом, и просто хочу поблагодарить моих тренеров, администраторов и всех, кто участвовал в соревновании.

Как рассказали в администрации Нового Уренгоя, финальные соревнования начались с плавания, где Гульназ стала лучшей. После фехтования россиянка серьезно уступила, спустившись на 10-е место, поскольку выиграла 18 боев и набрала 209 очков.

Тогда возглавила турнирную таблицу британка Кейт Френч. В числе лидеров была и еще одна российская спортсменка Анна Буряк, занимавшая шестую позицию.

После верховой езды Френч сохранила лидерство. Губайдуллина переместилась на шестое место, уступая британке в заключительном виде программы, лазер-ране, 21 секунду.

В итоге чемпионка мира-2017 в последней дисциплине удачно выступила и обыграла всех соперниц, кроме Френч, и стала второй на пражском этапе. В десятку лучших пробилась и Ульяна Баташова, которая сумела с 14-го места подняться на восьмое.

- В будущем я хочу того же - быть среди лидеров и побеждать. Я проделала большую работу, и с нетерпением жду Олимпийских игр и чемпионатов мира, - призналась пятиборка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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