2019-05-28T12:07:22+03:00
Происшествия

В Ноябрьске на грубияна, ударившего и обматерившего полицейских, завели дело

Сейчас устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления
Анна Полякова
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В Ноябрьске на грубияна, ударившего и обматерившего полицейских, завели делоВ Ноябрьске на грубияна, ударившего и обматерившего полицейских, завели делоФото: Ольга Крыльцова
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В Ноябрьске 52-летний мужчина подозревается в применении насилия в отношении полицейского. На него завели уголовное дело. Инцидент произошел 27 мая, когда во время патрулирования городских улиц правоохранители выявили автомобиль под управлением пьяного водителя.

Автомобилист нанес удар кулаком в лицо сотруднику полиции. После этого грубияна доставления в местный отдел полиции.

- Тут нетрезвый ноябрянин оскорбил грубой нецензурной бранью второго полицейского, сообщили в СУ СКР по ЯНАО.

В настоящее время следствием устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления.

ИСТОЧНИК KP.RU

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