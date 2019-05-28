Глава Ямала поздравил земляков с Днём пограничника

СЕГОДНЯ 11:49 2019-05-28T11:56:13+03:00

Дмитрий Артюхов поблагодарил ветеранов и воинов за патриотизм и верность присяге

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Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов поздравил ямальцев с Днём пограничника. Глава региона отметил, что пограничная служба ФСБ России, как и десятилетия назад, доблестно несёт свою ответственную службу по сохранению территориальной целостности страны. Пограничники с честью продолжает ратные традиции своих предшественников, надёжно обеспечивает безопасность общества и государства, в том числе и на его арктических рубежах.

- Вы и сегодня следуете своему главному принципу: «Мы первые – Родина за нами!», - говорится в праздничном обращении губернатора.

Дмитрий Артюхов поблагодарил ветеранов и воинов-пограничников за патриотизм, верность присяге и пожелал всем здоровья, счастья и благополучия в семьях, успехов в службе.

ИСТОЧНИК KP.RU