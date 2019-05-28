2019-05-28T11:41:20+03:00
Происшествия

Жительница Салехарда нарвалась на мошенников, проходя опрос в соцсети

Женщина рассчитывала на вознаграждение
Анна Полякова
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Жительница Салехарда, рассчитывая на вознаграждение, решила пройти опрос в соцсети, однако потеряла деньги. Осознав обман, она обратилась в полицию.

Выяснилось, что 25 мая 27-летняя женщина, просматривая страницу в социальной сети, увидела сообщение о прохождении социального опроса. Его участникам обещали вознаграждение. Перейдя по ссылке, северянка ответила на вопросы, после чего ей пришло уведомление, в котором предложено оплатить взнос и налог для получения вознаграждения. Так с банковской карты доверчивой женщины было списано более трех тысяч рублей.

Уголовное дело возбуждено по статье УК РФ «Мошенничество», сообщает УМВД России по Ямало-Ненецкому автономному округу.

Полиция просит граждан не вводить данные своей банковской карты на неизвестных сайтах, с чужого компьютера или телефона.

ИСТОЧНИК KP.RU

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