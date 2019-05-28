Аэропорт Салехарда закрыли из-за тумана
Воздушная гавань не принимает и не отправляет рейсы
Аэропорт Салехарда закрыли из-за тумана Фото: департамент транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО
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Аэропорт Салехарда приостановил свою деятельность по метеоусловиям. Об этом сообщили в департаменте дорожного хозяйства и транспорта Ямало-Ненецкого автономного округа. Из-за тумана задержано отправление трех рейсов на Москву, Тюмень и Надым. Воздушная гавань не принимает и не отправляет самолеты.
- Вертолетные рейсы в районы тоже отменены. Видимость менее 300 метров, - уточнили в пресс-службе ведомства.
Уточнить информацию о прибытии судов, а также времени отправления можно по телефонам: 8 (34922) 4-17-36, 3-89-32
ИСТОЧНИК KP.RU