В Салехарде начались работы по благоустройству общественных территорий

СЕГОДНЯ 09:58 2019-05-28T10:03:29+03:00

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В Салехарде дали старт работам по благоустройству общественных территорий в рамках проекта «Комфортная городская среда». Первый объект, на который вышел подрядчик, - пешеходная зона улицы Ленина. Этим летом отремонтируют ее последний участок от уллицы Красный Октябрь до ТЦ «Апельсин».

В администрации ямальской столицы напомнили, что реконструкция улицы была разбита на три этапа. В этом году работы будут завершены. Этот участок будет выдержан в том же стиле, что и предыдущие. Заменят тротуарную плитку, светильники, установят лавочки и малые архитектурные формы. Срок сдачи объекта -1 сентября.

Всего в этом году благоустроят восемь общественных территорий. В списке также площадь у СОК «Старт», где сделают веревочный парк. Также облагородят территорию возле салехардского центра молодежи, библиотек на Чапаева и Комсомольской и сделают сквер ветеранам салехардского рыбоконсервного завода.

ИСТОЧНИК KP.RU