В Новом Уренгое после прокурорского вмешательства в жилой дом вернули электричество

СЕГОДНЯ 09:51 2019-05-28T09:52:44+03:00

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В Новом Уренгое провели проверку по факту незаконного ограничения электроснабжения жилого дома.

В прокуратуру обратилась горожанка, проживающая на территории СОДНТ «Ромашка». Она пожаловалась на руководство товарищества, требуя возобновить электроснабжение жилого дома, ранее полностью отключенного от электросетей.

Выяснилось, что товарищество сделало видимость исполнения решения суда. Жилой дом был подключен к электросети, при этом в распределительном щите установлен предохранитель с малой пропускной способностью, который препятствовал нормальному использованию электроприборов.

Прокуратура вручила требование об исполнении судебного решения, а также предупреждение об уголовной ответственности. В результате предохранитель заменили на мощный.

Кроме того, прокуратура направила в полицию материалы о возможном самоуправстве председателя СОДНТ «Ромашка». Ход проверки взят на контроль прокуратуры.

ИСТОЧНИК KP.RU