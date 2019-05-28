В Уренгое первые подвижки льда

СЕГОДНЯ 08:42 2019-05-28T08:42:43+03:00

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В Уренгое на реке Пур утром 28 мая зафиксированы подвижки льда. Подъем воды за сутки составил на 20 сантиметров. Уровень до отметки 688 сантиметров. Критический уровень составляет 975 сантиметров. Согласно прогнозу, река в Уренгое должна вскрыться до конца мая.

Напомним, с 20 мая в поселке прекратил работу понтонный мост, перевозка людей и грузов осуществляется судами на воздушных подушках. На берегу работают три пассажирских и одно грузовое судно компании «ПурРечФлот». На линии постоянно находятся два катера, курсируя между берегами с периодичностью не реже одного рейса каждые 30 минут.

Флот «воздушных подушек» в Уренгое работает круглосуточно. В период ледохода возможны задержки рейсов, если будут зафиксированы высокие торосы.

В пиковые периоды, например - в дни смены вахт, катера перевозят до тысячи пассажиров в сутки. Время в пути вместе с посадкой и выгрузкой составляет от 7 до 15 минут.

Жителей с уренгойской пропиской переправляют через реку на воздушных подушках бесплатно, достаточно получить талон на проезд прямо на берегу, сообщили в администрации Пуровского района.

ИСТОЧНИК KP.RU