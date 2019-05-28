2019-05-28T08:32:59+03:00
Общество

На Ямале может появиться свой зоопарк с арктическими животными

Губернатор ждет убедительного проекта его создания
Анна Полякова
Поделиться:
На Ямале может появиться свой зоопарк с арктическими животными Фото: pixabay.comНа Ямале может появиться свой зоопарк с арктическими животными Фото: pixabay.com
Изменить размер текста:

Зоопарк на Ямале – идея интересная, но не первостепенная задача. Об этом заявил губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов на пресс-конференции, которая прошла в Ноябрьске.

Глава региона напомнил, что в Лабытнанги не так давно работала выездная группа из Московского зоопарка. Рассматривали возможность размещения такого объекта.

- Эта идея возникла у нас в ходе поездки в Финляндию в начале этого года. Когда мы увидели в очень маленьком городе, численностью меньше, чем Лабытнанги, прекрасный зоопарк, - пояснил Дмитрий Артюхов.

Его содержание оказалось незначительным, потому что всё в естественном виде. Нет никаких крытых помещений, ничего согревать не надо. Есть совсем небольшой персонал. При этом это место притягивает туристов. Все хотят увидеть белого медведя, посмотреть на других животных.

- Это навело на мысль, что такой проект стоит рассмотреть, если мы говорим про ямальский туристический потенциал, - рассказал губернатор.

Между тем, он подчеркнул, что это не приоритетная история. Важнее в Лабытнанги побыстрее сделать качественную воду, решить вопрос с аварийным жильем и дорогами. Но есть понимание, что нельзя заниматься только этими вещами. Нужно говорить о перспективе .

- Если коллеги убедят меня в том, что это стоит разумных денег, что это оправданно… Думаю, что решимся, - пообещал губернатор.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Салехарде начались работы по благоустройству общественных территорий
В Новом Уренгое после прокурорского вмешательства в жилой дом вернули электричество
В Уренгое первые подвижки льда
В Уренгое водитель квадроцикла перевернулся на дороге
Погода на Ямале 28 мая: на территории региона пройдут ливневые дожди
Ямальская часть на форуме молодёжи Урала будет экологичной и творческой
Ямальцы достойно выступили в финале WorldSkills Russia
Глава Ямала мечтает об отпуске в Крыму
На Ямале ожидается ухудшение погоды с дождями и сильным ветром
На Ямале пассажирская навигация начнётся 1 июня
Безработный новоуренгоец в гостях у новой знакомой украл дорогой телефон
Надымский район готовится к Всероссийской переписи населения
Мост через реку Пур строят с опережением графика
Надымчанину пришлось возместить расходы на лечение пострадавшей знакомой
Более пяти тысяч ямальских подростков смогут заработать в каникулы
В детсадах Лабытнанги малышам выдают индивидуальные карты развития способностей
В Ноябрьске пожарные проверят состояние гидрантов и водоемов
Ямальские спасатели обнаружили тело утонувшего охотника
На Ямале мальчик, нырнув в школьный бассейн, получил серьезные травмы