На Ямале может появиться свой зоопарк с арктическими животными

СЕГОДНЯ 08:29 2019-05-28T08:32:59+03:00

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Зоопарк на Ямале – идея интересная, но не первостепенная задача. Об этом заявил губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов на пресс-конференции, которая прошла в Ноябрьске.

Глава региона напомнил, что в Лабытнанги не так давно работала выездная группа из Московского зоопарка. Рассматривали возможность размещения такого объекта.

- Эта идея возникла у нас в ходе поездки в Финляндию в начале этого года. Когда мы увидели в очень маленьком городе, численностью меньше, чем Лабытнанги, прекрасный зоопарк, - пояснил Дмитрий Артюхов.

Его содержание оказалось незначительным, потому что всё в естественном виде. Нет никаких крытых помещений, ничего согревать не надо. Есть совсем небольшой персонал. При этом это место притягивает туристов. Все хотят увидеть белого медведя, посмотреть на других животных.

- Это навело на мысль, что такой проект стоит рассмотреть, если мы говорим про ямальский туристический потенциал, - рассказал губернатор.

Между тем, он подчеркнул, что это не приоритетная история. Важнее в Лабытнанги побыстрее сделать качественную воду, решить вопрос с аварийным жильем и дорогами. Но есть понимание, что нельзя заниматься только этими вещами. Нужно говорить о перспективе .

- Если коллеги убедят меня в том, что это стоит разумных денег, что это оправданно… Думаю, что решимся, - пообещал губернатор.

ИСТОЧНИК KP.RU