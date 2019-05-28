В Уренгое водитель квадроцикла перевернулся на дороге

СЕГОДНЯ 08:10 2019-05-28T08:11:51+03:00

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В Уренгое Пуровского района в ДТП пострадал водитель квадроцикла. Авария произошла 27 мая около 18 часов 20 минут на улице Молодежная. Как сообщили в Госавтоинспекции ЯНАО, мужчина не справился с управлением и допустил опрокидывание транспортного средства. В результате дорожного происшествия водитель получил травму.

По данным регионального ведомства, всего за прошедшие сутки на дорогах Ямало-Ненецкого автономного округа зарегистрировано шесть дорожно-транспортных происшествий, в результате которых травмирован один человек. С начала 2019 года в 1999 зарегистрированных ДТП, погибли одиннадцать человек и 217 травмированы, в их числе 27 детей.

ИСТОЧНИК KP.RU