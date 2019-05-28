2019-05-28T08:11:51+03:00
Происшествия

В Уренгое водитель квадроцикла перевернулся на дороге

Мужчина получил травму
Анна Полякова
Поделиться:
В Уренгое водитель квадроцикла перевернулся на дороге Фото: Госавтоинспекция ЯмалаВ Уренгое водитель квадроцикла перевернулся на дороге Фото: Госавтоинспекция Ямала
Изменить размер текста:

В Уренгое Пуровского района в ДТП пострадал водитель квадроцикла. Авария произошла 27 мая около 18 часов 20 минут на улице Молодежная. Как сообщили в Госавтоинспекции ЯНАО, мужчина не справился с управлением и допустил опрокидывание транспортного средства. В результате дорожного происшествия водитель получил травму.

По данным регионального ведомства, всего за прошедшие сутки на дорогах Ямало-Ненецкого автономного округа зарегистрировано шесть дорожно-транспортных происшествий, в результате которых травмирован один человек. С начала 2019 года в 1999 зарегистрированных ДТП, погибли одиннадцать человек и 217 травмированы, в их числе 27 детей.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Салехарде начались работы по благоустройству общественных территорий
В Новом Уренгое после прокурорского вмешательства в жилой дом вернули электричество
В Уренгое первые подвижки льда
На Ямале может появиться свой зоопарк с арктическими животными
Погода на Ямале 28 мая: на территории региона пройдут ливневые дожди
Ямальская часть на форуме молодёжи Урала будет экологичной и творческой
Ямальцы достойно выступили в финале WorldSkills Russia
Глава Ямала мечтает об отпуске в Крыму
На Ямале ожидается ухудшение погоды с дождями и сильным ветром
На Ямале пассажирская навигация начнётся 1 июня
Безработный новоуренгоец в гостях у новой знакомой украл дорогой телефон
Надымский район готовится к Всероссийской переписи населения
Мост через реку Пур строят с опережением графика
Надымчанину пришлось возместить расходы на лечение пострадавшей знакомой
Более пяти тысяч ямальских подростков смогут заработать в каникулы
В детсадах Лабытнанги малышам выдают индивидуальные карты развития способностей
В Ноябрьске пожарные проверят состояние гидрантов и водоемов
Ямальские спасатели обнаружили тело утонувшего охотника
На Ямале мальчик, нырнув в школьный бассейн, получил серьезные травмы