Погода на Ямале 28 мая: на территории региона пройдут ливневые дожди
Во вторник, 28 мая, по прогнозам метеорологов, в Салехарде +7 градусов, пасмурно, днем пройдет проливной дождь. Ветер северо-восточный 8 м/с.
В Ноябрьске +16 градусов, пасмурно, дождь, ветер южный 7 м/с.
В Новом Уренгое +9 градусов, солнечно, ближе к ночи - дождь, ветер юго-восточный 3 м/с.
В Надыме +15 градусов, пасмурно, дождь – во второй половине дня, ветер юго-восточный 7 м/с.
В Губкинском +15 градусов, пасмурно, дождь, ветер южный 6 м/с.
В Тарко-Сале +13 градусов, переменная облачность, во второй половине дня - дождь, ветер юго-западный 3 м/с.
В Муравленко +16 градусов, пасмурно, дождь, южный ветер 8 м/с.
В Лабытнанги +6 градус, пасмурно, в течение дня – сильный дождь, ветер северо-восточный 9 м/с.
ИСТОЧНИК KP.RU