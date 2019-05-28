2019-05-28T06:00:42+03:00
Общество

Погода на Ямале 28 мая: на территории региона пройдут ливневые дожди

Температура воздуха +6 ... +16 градусов
Анна Полякова
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Во вторник, 28 мая, по прогнозам метеорологов, в Салехарде +7 градусов, пасмурно, днем пройдет проливной дождь. Ветер северо-восточный 8 м/с.

В Ноябрьске +16 градусов, пасмурно, дождь, ветер южный 7 м/с.

В Новом Уренгое +9 градусов, солнечно, ближе к ночи - дождь, ветер юго-восточный 3 м/с.

В Надыме +15 градусов, пасмурно, дождь – во второй половине дня, ветер юго-восточный 7 м/с.

В Губкинском +15 градусов, пасмурно, дождь, ветер южный 6 м/с.

В Тарко-Сале +13 градусов, переменная облачность, во второй половине дня - дождь, ветер юго-западный 3 м/с.

В Муравленко +16 градусов, пасмурно, дождь, южный ветер 8 м/с.

В Лабытнанги +6 градус, пасмурно, в течение дня – сильный дождь, ветер северо-восточный 9 м/с.

ИСТОЧНИК KP.RU

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