СЕГОДНЯ 16:04 2019-05-27T16:08:32+03:00

Ямальская часть на форуме молодёжи Урала будет экологичной и творческой Фото: yanao.ru

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В Тюмени с 20 по 30 июня пройдёт форум молодёжи УрФО «Утро», регистрация на который продлена до 1 июня. Во многих городах появились арт-объекты с символикой форума. Например, в Салехарде на фасаде молодёжно-развлекательного комплекса «Полярис» появился фрагмент картины С. Боттичелли «Рождение Венеры» с элементами фирменного стиля «Утра».

Организаторы поместили на картину QR-код, чтобы можно было перейти на сайт и зарегистрироваться на форум.

Главной темой форума станет «Креативный капитал». В рамках масштабного мероприятия заявлены две смены и 12 образовательных площадок, которые посетят 1 230 участников в возрасте от 18 до 35 лет. Ямал для интересующихся экологическим просвещением подготовил площадку «Урал Экологичный», а для талантливых музыкантов, актёров, танцоров, дизайнеров – «Урал Творческий».

На Экологичном единомышленники встретятся с волонтёрами Арктики, с известными экоблогерами и экоактивистами Асей Мицкевич и Анастасией Лаукканен. А на Творческом молодёжь сможет по-настоящему «зажечь». В течение пяти дней под руководством тюменского режиссёра Артёма Васильева участники познают все тонкости создания мюзикла.

Организаторы подготовили множество интересных спортивных, культурных, образовательных мероприятий. В честь объявленного в нашей стране Года театра пройдут мастер-классы по пантомиме, актёрскому мастерству, хореографии, пластике, режиссуре.

На общеобразовательных площадках выступят эксперты из Москвы На форуме состоится грантовый конкурс, в фонде которого 3 млн рублей.

Ямальская делегация, в составе которой 50 человек, отправится на «Утро» с социально значимыми проектами. Руководитель делегации – специалист по работе с молодёжью отдела реализации государственной молодёжной политики ГБУ ЯНАО «Окружной Молодёжный Центр» Светлана Тодорова.

ИСТОЧНИК KP.RU