Ямальцы достойно выступили в финале WorldSkills Russia

СЕГОДНЯ 15:29 2019-05-27T15:29:26+03:00

В копилке северян серебро и бронза

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Ямальская команда выступила в финале WorldSkills Russia. Северяне завоевали бронзу и серебро.

Так, например, Евгений Бондаренко из Надымского профессионального колледжа в финале VII Национального чемпионата «Молодые профессионалы» занял второе место в компетенции «охрана труда».

Маргарита Коршунова из Ноябрьской православной гимназии – бронзовую медаль в компетенции «фотография». Ещё одну бронзовую медаль ранее в Ярославле завоевала Галина Лыкова из детского сада «Дельфин» (Муравленко) в компетенции «дошкольное воспитание» (специалисты 50 лет и старше, направление «Навыки мудрых»), сообщили в департаменте образования округа.

Ямальцы также оказалась в числе лучших в таких компетенциях, как «сетевое и системное администрирование», «мехатроника», «лабораторный медицинский анализ», «фотография», «экспедирование грузов».

Возглавляла команду Марина Кравец, директор окружного департамента образования.

Деловая программа включала 20 тематических сессий, в которых участвовали представители органов госвласти, предприятий и образовательных учреждений. В повестке сессий – обсуждение вопросов подготовки национальной сборной, кадрового стандарта промышленного роста, подведение итогов региональных чемпионатов, вопросы развития экспертного сообщества, молодёжных проектов, проведение обучающих тренингов и семинаров от партнёров движения.

В составе команды: директора и заместители руководителей ямальских колледжей, сотрудники регионального института развития образования, регионального координационного центра развития движения WorldSkills Russia, сообщает правительство ЯНАО.

ИСТОЧНИК KP.RU