Глава Ямала мечтает об отпуске в Крыму

СЕГОДНЯ 14:36 2019-05-27T14:39:20+03:00

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Губернатор Ямал Дмитрий Артюхов признался журналистам во время пресс-конференции в Ноябрьске, что свой отпуск проведет в Крыму. Об отдыхе он забыл с того момента, как был назначен исполняющим обязанности губернатора.

Он заявил, что надеется на возможность съездить в отпуск, несмотря на непредсказуемое лето, к которому в регионе подготовились хорошо.

В минувшем году Дмитрий Артюхов остался без отдыха. Прошлое лето он колесил по региону и встречался с населением, одновременно принимая дела у Дмитрия Кобылкина, назначенного министром природного развития и экологии.

Как «Комсомольская правда – Ямал» сообщала ранее, в 2018 году ежегодный оплачиваемый отпуск Дмитрия Артюхова составил всего 11 дней. За 2,5 года работы замгубернатора он так и не использовал 141 день ежегодного оплачиваемого отпуска. В результате при прекращении трудового договора в мае прошлого года он получил компенсацию за все неиспользованные за это время дни ежегодного оплачиваемого отпуска.

ИСТОЧНИК KP.RU