На Ямале ожидается ухудшение погоды с дождями и сильным ветром

СЕГОДНЯ 14:16 2019-05-27T14:19:46+03:00

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На территории Ямало-Ненецкого автономного округа 28 мая прогнозируется неблагоприятное погодное явление. По данным Ямало-Ненецкого ЦГМС – филиала ФГБУ «Обь-Иртышского УГМС», ночью ожидаются местами небольшие осадки, днем небольшие, местами умеренные осадки преимущественно в виде дождя.

На юго-западе ожидаются ливни. Ветер будет дуть юго-восточный с переходом на северо-восточный 5-10 м/с, днем в Приуральском, Тазовском, на севере Надымского и севере Пуровского районов его порывы будут достигать 13-18 метров в секунду.

Температура ночью +2…+7 градусов, при прояснении 0…-5 градусов. Температура воздуха днем +7…+12 градусов, местами +15…+20 градусов, по северо-востоку 0…+5.

ИСТОЧНИК KP.RU