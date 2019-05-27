На Ямале пассажирская навигация начнётся 1 июня

СЕГОДНЯ 13:46 2019-05-27T13:52:12+03:00

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Субсидирование социально значимых направлений по межмуниципальным и межрегиональным маршрутам на Ямале в навигацию 2019 года сохранится. Об этом сообщили в правительстве ЯНАО 27 мая.

В первый рейс самого протяженного маршрута из Омска в Салехард теплоход «Родина» отправится 28 мая, а в город на Полярном круге прибудет 3 июня. Последний рейс из Салехарда намечен на 6 октября.

1 июня назначен первый рейс теплохода «Метеор» из Берёзово в Мужи и Салехард. На маршруте «Салехард – Катравож» будет работать теплоход «Фарман Салманов». Первый рейс запланирован на 2 июня. На маршрут «Салехард – Питляр – Горки – Лопхари – Казым-Мыс» также выйдет теплоход А-145. Свой первый рейс из Казым-Мыса он выполнит 1 июня.

По маршруту «Салехард – Аксарка – Салемал – Панаевск – Яр-Сале» первый рейс теплохода А-145 отправится 10 июня.

Навигация на более северных маршрутах – в Антипаюту и Кутопьюган откроется после ледохода на реке Обь и установки средств навигационной обстановки.

Напомним, в 2018 году услугами водного транспорта воспользовались 89 665 пассажиров, в том числе на межмуниципальных маршрутах – 58 724 человека, на межрегиональных маршрутах – 30 941 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU