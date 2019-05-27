Безработный новоуренгоец в гостях у новой знакомой украл дорогой телефон

СЕГОДНЯ 13:29 2019-05-27T13:38:05+03:00

Ему грозит два года лишения свободы

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В Новом Уренгое полицейские по горячим следам раскрыли кражу дорогого мобильного телефона.

Заявление от горожанки о похищении сотового поступило 26 мая. Материальный ущерб составил 70 тысяч рублей.

В ходе проверки выяснилось, что женщина в своей квартире выпивала с малознакомым мужчиной. Злоумышленник воспользовался моментом, когда потерпевшая уснула, и похитил ее мобильный телефон. С трофеем он тут же покинул гостеприимную квартиру.

Личность причастного к хищению установили во время оперативно-розыскных мероприятий. Подозреваемым оказался неработающий, ранее не судимый 37-летний житель города.

Уголовное дело возбудили по статье УК РФ «Кража». Максимальным наказанием для новоуренгойца в может стать лишение свободы на срок до двух лет. Подозреваемый вину признал полностью. Похищенное изъято, сообщили в УМВД России по Ямало-Ненецкому автономному округу.

ИСТОЧНИК KP.RU