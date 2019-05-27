Надымский район готовится к Всероссийской переписи населения

СЕГОДНЯ 12:31 2019-05-27T12:38:10+03:00

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В Надымском районе обсудили подготовку к проведению Всероссийской переписи населения 2020 года. Уже сегодня ведется сверка адресных списков, актуализация картографических материалов, а также проверка наличия объектов, в которых прописаны граждане.

В районной администрации прошло рабочее совещание с участием глав поселений. Уже сформирована территориальная комиссия по ее проведению, в которую вошли заместители главы района, главы поселений, территориальные подразделения федеральных структур, сообщили в районной администрации.

Уполномоченным по вопросам Всероссийской переписи в Надымском районе Татьяна Савушкина будет контролировать проведения переписи.

Перепись 2020 года планируется проводить тремя способами: традиционное посещение домов переписчиками и заполнение бумажных анкет, заполнение гражданами статистических данных самостоятельно, через планшеты, установленные в различных организациях, и третий способ – также самостоятельное заполнение анкеты через интернет с личных электронных устройств.

Предварительно механизм электронной переписи отрабатывался в октябре 2018 года, тогда она охватила более пятисот тысяч человек. От результатов переписи во многом зависит дальнейшее планирование социально-экономического развития страны.

ИСТОЧНИК KP.RU