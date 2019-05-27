Мост через реку Пур строят с опережением графика

СЕГОДНЯ 12:16 2019-05-27T14:05:35+03:00

Его введут в эксплуатацию в конце 2020 года

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Строительство моста через реку Пур идет ускоренными темпами. Об этом сообщил губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов в понедельник, 27 мая, во время пресс-конференции в Ноябрьске.

- Наша задача ввести мост в конце 2020 года с опережением графика, согласованным с инвестором, – заявил глава региона.

Как подчеркнул Дмитрий Артюхов, в отличие от Северного широтного хода, где Ямал – лишь территория реализации проекта, мост через Пур – это региональная зона ответственности, а значит, и возможностей для маневра и выбора удобных темпов работы – намного больше.

При этом он подчеркнул, что мост должен быть, в первую очередь, качественным и соответствовать всем требованиям безопасности. Самое сложное – изготовить качественные опоры, которые должны выдерживать нагрузку ледохода. Именно сейчас и происходит их возведение.

Проезд по мосту будет бесплатным для населения, всех легковых автомобилей и транспорта экстренных служб – эта норма закреплена в законопроекте. Напомним, поправки в действующее законодательство инициировал Ямал после решения о строительстве моста через реку Пур.

Сейчас решается вопрос тарификации прохода тяжелой техники, которая может нарушить дорожное покрытие.

- Взимание с нее платы может вернуть часть затрат на возведение моста, - считает губернатор. - Мы зафиксируем железобетонно: легковой транспорт будет ездить бесплатно.

Напомним, строительство моста через реку Пур первоначально по плану должно завершиться в 2021 году. Капитальная переправа строится за счëт частных инвестиций. Мост свяжет восточные районы Ямала с основной сетью региональных дорог и решит проблему транспортного сообщения в период распутицы. Пока перебраться на другой берег реки можно по платной понтонной переправе, движение по которой прекращается на несколько недель во время ледохода и ледостава.

ИСТОЧНИК KP.RU