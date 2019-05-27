Надымчанину пришлось возместить расходы на лечение пострадавшей знакомой

СЕГОДНЯ 11:41 2019-05-27T13:16:59+03:00

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Жителя Надыма обязали возместить расходы, затраченные на лечение женщины. В 2016 году северянин во время конфликта со своей знакомой травмировал ее. Телесные повреждения экспертиза расценила как тяжкий вред здоровью.

- Было возбуждено уголовное дело по статье о причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности, - пояснили в прокуратуре ЯНАО.

Причиненный вред он возместил самостоятельно. Суд учел это обстоятельство, а также то, что, ранее к уголовной ответственности он не привлекался, совершенное преступление относится к категории небольшой тяжести, и уголовное дело было прекращено. Подсудимого обязали уплатить судебный штраф в размере 25 тысяч рублей.

Однако в связи с полученными травмами женщине за счет средств территориального ФОМС ЯНАО была оказана медпомощь. Стоимость оказанных медицинских услуг составила более 125 тысяч рублей.

По закону расходы страховой медицинской организацией на оплату оказанной помощи в такой ситуации подлежат возмещению лицом, причинившим вред здоровью застрахованного лица.

Прокурор обратился в суд с исковым заявлением о взыскании надымчанина денег, затраченных на лечение потерпевшей. Накануне средства возмещены в полном объеме.

ИСТОЧНИК KP.RU