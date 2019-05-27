СЕГОДНЯ 11:19 2019-05-27T11:22:15+03:00

Более пяти тысяч ямальских подростков смогут заработать в каникулы Фото: правительство ЯНАО

Изменить размер текста: A A

Для ямальских подростков, желающих заработать, в регионе организуют трудовые каникулы. В июне традиционно стартует летняя трудовая кампания. Всего во время каникул планируется трудоустроить более 5 тысяч детей в возрасте от 14 до 18 лет.

Зарплата подростка зависит от отработанного им количества дней или рабочего времени и за полный отработанный месяц составит сумму не ниже МРОТ в автономном округе.

Ребята традиционно займутся благоустройством и озеленением территорий городов и посёлков, будут работать гардеробщиками, курьерами, переплётчиками документов, помощниками библиотекаря и делопроизводителя и др.

В первую очередь, рабочими местами обеспечат детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в том числе оставшихся без попечения родителей, детей-инвалидов, а также проживающих в малоимущих, многодетных и неполных семьях. Об этом сообщили в департаменте занятности населения ЯНАО.

Кроме того, приоритетом пользуются дети тундровиков, а также состоящие на профилактических учётах в РВД и комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав.

Следует отметить, что больше всего подростков желают работать в июне, но рабочие места организуются и в другие летние месяцы.

ИСТОЧНИК KP.RU